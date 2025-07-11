Лавров не обсуждал с Рубио материал CNN о бомбежке Москвы

Глава МИД РФ отметил, что стороны говорили о серьезных вещах

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы слов президента США Дональда Трампа на прошлогоднем мероприятии о том, что он мог бы бомбить Москву или Пекин.

"Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть - не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали", - ответил на соответствующий вопрос Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Ранее Лавров и Рубио провели двустороннюю встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН.