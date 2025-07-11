Лавров нашел общее в риторике Мерца и хозяев концлагерей

Канцлер ФРГ называл своей главной целью вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы, напомнил глава МИД РФ

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца с риторикой нацистов.

"Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель - вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове "вновь" он даже не поперхнулся", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Руководитель МИД РФ также обратил внимание на другие высказывания Мерца: "Он говорил также вещи о том, что пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу". "Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей, когда они предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения евреев, чтобы самим руки не марать, понимая, что это грязное дело", - констатировал Лавров.