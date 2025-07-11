Первышов первым подал документы для участия в выборах главы Тамбовской области

В пресс-службе избиркома региона сообщили, что документы от имени врио губернатора области подал уполномоченный представитель по финансовым вопросам

ТАМБОВ, 11 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов стал первым, кто предоставил документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы главы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома Тамбовской области.

"Евгений Алексеевич Первышов стал первым кандидатом, чьи документы представлены для регистрации", - сообщили в пресс-службе.

В избиркоме отметили, что документы на регистрацию от имени Первышова были поданы его уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

Выборы губернатора Тамбовской области в 2025 году будут проходить три дня: 12, 13 и 14 сентября.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Максима Егорова, приняв его отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Тамбовской области стал участник первого потока образовательной программы "Время героев" Евгений Первышов.