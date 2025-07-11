Встреча с Рубио, милитаризация Европы и провокации против КНДР. О чем рассказал Лавров

Нынешние руководители Европы забыли уроки истории и пытаются вновь поднять свои страны для войны против России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Он отметил, что США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР. Лавров также рассказал о своей встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
О встрече с Рубио
- Тема будущих перспектив Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений на встрече с Рубио в Куала-Лумпуре не обсуждалась.
- На встрече обсуждалась Украина: "Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент [РФ Владимир] Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом".
- Что касается слов Рубио о новом плане по Украине, то можно ответить словами Трампа: "Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, <…> есть вещи, которые не комментируются".
- Вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались: "Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть - не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали".
- Рубио была передана выжимка из высказываний украинских политиков, где говорится про их намерение уничтожать русских: "Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать "русню" юридически, а лучше физически".
О милитаризации Европы и позиции Мерца
- Россия будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы: "Если Европа опять к этому идет - печально".
- Нынешние руководители Европы забыли уроки истории и пытаются вновь поднять свои страны для войны против России: "Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, для войны против России".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря об исчерпании дипломатических методов для украинского урегулирования, окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ: "Это полный бред".
- Есть общее в риторике Мерца и хозяев концлагерей: "Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель - вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове "вновь" он даже не поперхнулся".
О Ближнем Востоке
- Россия призвала продолжать режим прекращения огня между Ираном и Израилем "без каких-либо перерывов".
- Планы по созданию неких объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания палестинского государства в соответствии с решениями ООН: "И это, конечно же, большой вызов для международного сообщества".
О провокациях в отношении КНДР
- Конфликтный потенциал на Корейском полуострове значителен, США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР: "Проводятся все более масштабные военные учения, в том числе и с ядерным компонентом".
- Москва будет всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права Пхеньяна и "не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться".
О тайваньской проблеме
- Заявления ряда западных стран о сохранении статуса-кво по тайваньской проблеме являются лицемерием, "которое очевидно для любого, кто мало-мальски знаком с этой проблемой и с тем, как Запад сейчас действует в отношениях с Тайванем".