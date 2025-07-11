Встреча с Рубио, милитаризация Европы и провокации против КНДР. О чем рассказал Лавров

Нынешние руководители Европы забыли уроки истории и пытаются вновь поднять свои страны для войны против России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Он отметил, что США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР. Лавров также рассказал о своей встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

О встрече с Рубио

Тема будущих перспектив Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений на встрече с Рубио в Куала-Лумпуре не обсуждалась.

На встрече обсуждалась Украина: "Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент [РФ Владимир] Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом".

Что касается слов Рубио о новом плане по Украине, то можно ответить словами Трампа: "Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, <…> есть вещи, которые не комментируются".

Вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались: "Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть - не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали".

Рубио была передана выжимка из высказываний украинских политиков, где говорится про их намерение уничтожать русских: "Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать "русню" юридически, а лучше физически".

О милитаризации Европы и позиции Мерца

Россия будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы: "Если Европа опять к этому идет - печально".

Нынешние руководители Европы забыли уроки истории и пытаются вновь поднять свои страны для войны против России: "Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, для войны против России".

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря об исчерпании дипломатических методов для украинского урегулирования, окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ: "Это полный бред".

Есть общее в риторике Мерца и хозяев концлагерей: "Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель - вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове "вновь" он даже не поперхнулся".

О Ближнем Востоке

Россия призвала продолжать режим прекращения огня между Ираном и Израилем "без каких-либо перерывов".

Планы по созданию неких объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания палестинского государства в соответствии с решениями ООН: "И это, конечно же, большой вызов для международного сообщества".

О провокациях в отношении КНДР

Конфликтный потенциал на Корейском полуострове значителен, США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР: "Проводятся все более масштабные военные учения, в том числе и с ядерным компонентом".

Москва будет всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права Пхеньяна и "не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться".

О тайваньской проблеме