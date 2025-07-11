С акцентом на верную службу: военный секрет Ивана Грозного и Петра Великого

8 июля в России уточнили порядок прохождения военной службы: право заключать контракт отныне предоставляется иностранцам во время не только чрезвычайного положения или боевых действий, но и мобилизации. В XX веке в отечественных войсках почти не было тех, кто родился за рубежом, но столетия назад все обстояло принципиально иначе. Почти столько же лет самой армии России, сколько и иностранцам в ней.

...Далекий 1574 год. Крепость Везенберг в Прибалтике, занятая войсками Ивана Грозного. Противники России по Ливонской войне — отряды местных немцев, усиленные шотландскими наемниками. Враги приближаются к замку и берут его в кольцо — начинается изнурительная осада. На счастье русских, между шотландцами и немцами вспыхивает вражда. Когда дело доходит до перестрелки, уроженцы Британии сами бегут к русским позициям, умоляя о помощи. Их впускают, осада терпит фиаско, а Московское государство приобретает пленных военных профессионалов, дороги назад для которых уже нет.

В 1570-е годы доставленные в Москву шотландцы стали участниками уже давно существовавшей в России программы военных кадров. С начала XV века великим князьям служили татарские отряды, хорошо показавшие себя при взятии Казани. Те же условия, что и им, были предложены шотландцам: автономия и право на исповедание своей веры. Это стоило ценить по достоинству. 24 августа 1572 года (Варфоломеевской ночью) в Париже католики расправились приблизительно с тремя тысячами протестантов. Почти одновременно на другом конце Европы Иван Грозный предоставил протестантам-шотландцам право на строительство храма и выписал им пастора.

По примеру шотландского боевого соединения служить России захотели и другие пленники Ливонской войны. На Западе XVI–XVII веков было повсеместным наемничество, потому среди захваченных неприятелей легко обнаружились выходцы из 12 стран. Их разбили по этническому признаку и отправили на защиту южной границы от крымского хана. Сообщество пленных оказалось настолько внушительным (в нем нашлись женщины!), что Иван Грозный допустил возникновение особой слободы (впоследствии — Немецкой) для не говоривших по-русски "немцев". Один из первых ее обитателей — дворянин Питер фон Визен, основавший род Фонвизиных. Прижившиеся западноевропейцы поставляли России не только солдат и офицеров, но и инженеров, ремесленников и врачей.

Герой раннего времени

Предок другого классика литературы — шотландец Георг (Джордж) Лермонт также попал в русское войско через плен. В Московском царстве его отнесли к числу "бельских немцев" — западных наемников, взятых с боем при штурме крепости Белая недалеко от Твери. Вражеские отряды проникли в Россию во время Смуты, когда польско-литовский гарнизон два года удерживал Кремль. Изловил Лермонта и доставил в столицу князь Дмитрий Пожарский. Это произошло в 1613-м — том же году, когда царем всея Руси на Земском соборе избрали Михаила Романова.

В романовской России перед шотландцами открывались карьерные перспективы. На геополитической карте Европы противниками нашей страны выступали поляки и литовцы, а опосредованно — их союзники, другие католические страны Европы. В Москве стремились наладить связи с врагами своих врагов — протестантами. Логику религиозных войн принимал в расчет еще Иван Грозный. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович сделали из нее геополитический императив. Несмотря на внушительные расстояния, Россия стремилась развивать связи с Англией (включая Шотландию), Данией и Нидерландами (протестантскими), продавая хлеб, покупая оружие и нанимая специалистов-протестантов. Поляк-католик мог бы и не прижиться на русской службе, но зато у Лермонта были все шансы.

Тяжелые поражения эпохи Смутного времени подводили правительство к мысли о военных реформах. Стремясь взять у поляков реванш, царь Михаил Федорович нанял в качестве консультанта шотландского генерала Александра Лесли. Под его началом формировались полки нового (иначе — иноземного) строя. В один из таких и поступил Лермонт, а его сослуживцем стал фон Визен — младший. В 1632 году обученные иностранцами обновленные русские войска выступили на штурм Смоленска и… потерпели неудачу. Лесли уволили из армии, хотя спустя десятилетие на службу он возвратился — судьба предоставила в России ему второй шанс.

Угрюмое путешествие на восток

В 1649 году произошло событие, казалось бы, не имевшее никакого отношения к комплектованию русской армии. На пике английской революции королю Карлу Первому отрубили голову. Шотландского дворянина Томаса Далейля оскорбило потрясение основ монархии, так что он дал обет никогда более не сбривать бороду. Воин так и изображен на портретах — густо поросшим седыми волосами. Однако вряд ли Далейль мог вообразить, что "шевелюра" — не только выражение протеста, но и знак будущего переезда в страну, где бритье бород категорически воспрещалось церковными законами, — в Московское государство.

Томас Далейль © The Print Collector/ Heritage Images via Getty Images

В 1640-х годах Россия впервые в истории освоила новую роль — принимать европейцев, недовольных переменами у себя дома. Одаренный, хотя и резкий, действительно консервативный Далейль был как раз из таких людей. В России он, получив под командование отряд, отчитал за безалаберность вышестоящего — князя Ивана Хованского, а затем дважды выручил гарнизон недавно занятой Россией крепости — Полоцка.

В эти напряженные годы шла война с католическим Польско-Литовским государством — за воссоединение с Украиной. На ней России стали пригождаться иностранцы-протестанты, враги католиков: шотландец полковник Патрик Гордон, нидерландец Ван Дам и, наконец, Лесли, вернувшийся, чтобы тренировать "новые" полки. В самом конце недоставало Далейля: после восстановления монархии упрямый, принципиальный шотландец решил возвратиться на родину.

В 1654 году России после многих неудач удалось восстановить контроль над Смоленском. Царская милость пролилась на Лесли. В палатах Романовых было известно, что, служа за рубежом, Лесли успел получить звание генерала. И хотя в Московском государстве таких чинов не существовало, желание оказать милость иностранцу возобладало: царь Алексей Михайлович разрешил ему именоваться "генералом" и в России. Как оказалось, это было историческое нововведение. Очень скоро вслед за Лесли на русской службе появились и другие генералы, а старое звание воеводы постепенно ушло в прошлое.

Ноктюрн на петербургских сваях

При Петре Великом сотни иностранных военных профессионалов ожидал в России резкий карьерный взлет. Прежде всего это касалось флота. В войнах с Османской Турцией и Швецией Романовы больше не могли позволить себе обходиться без кораблей. Отправившись в 1697 году в Амстердам, Петр провел все четыре месяца визита, учась у мастеров-кораблестроителей. Одновременно русские развернули вербовочный пункт: сотни нидерландских моряков, судостроителей и офицеров заключили с Россией контракты и отправились на строительство флота, развернутое в Воронеже.

Гравюра Вернарда Винкелеса и Роде Рейнхарда "Петр I работает в Саардаме" © Из собрания Исторического музея

Иноземцев потрясала хватка Петра и его пренебрежение сословными различиями: царь не только готов был трудиться лично, но и отдых проводил за токарным станком. Вместе с тем еще за два поколения до реформатора, в 1640-х годах, тесть Алексея Михайловича Илья Милославский точно так же прибыл в Амстердам с целью нанять иностранных военных специалистов. Взяв за основу тенденцию прошлого, Петр кардинально усилил ее масштабы: результатом стало невероятное преобразование Московского государства в Российскую империю.

Среди тех, кого в 1698 году нанял Петр, выделялся голландский моряк Корнелиус Крюйс, оставленный в 1705 году в только что основанном Санкт-Петербурге с миссией отвечать за оборону города. Как никогда в истории, судьба будущей столицы висела на волоске: шведский король Карл XII отдал приказ о ее уничтожении, а Петр со своими войсками находился далеко от Севера. Если бы экспедиция вражеского адмирала Корнелиуса Анкаршерны увенчалась успехом, судьбу поселения предсказать было невозможно. Но (по одной из версий, есть и другие) Петербург выручила смекалка Крюйса. Тот распорядился разместить в воде сваи так, что противнику казалось, будто они прибиты ко дну. Шведы испугались потерять свой флот и отступили от города.

К 1725 году — времени смерти Петра — высшие командные чины русского флота сплошь замещались иностранцами. Впоследствии их место заняли уроженцы России, поскольку главная задача — создание боеспособных военно-морских сил — уже была выполнена.

Игорь Гашков