В ГД внесли законопроект о расширении господдержки на НКО для ветеранов

Документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, который включает в перечень социальных некоммерческих организаций, которые могут получать поддержку от государства, НКО, направленные на содействие в реабилитации, адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий. Документ был размещен в думской электронной базе.

Документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов. Он предлагает внести изменения в закон "о некоммерческих организациях", расширив список организаций, которым органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку. Так, предложено добавить НКО, которые содействуют в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, а также содействуют в оказании психологической помощи ветеранам боевых действий, членам их семей, членам семей погибших ветеранов боевых действий.

В пояснительной записке отмечается высокий вклад некоммерческих организаций в восстановление после ранений, реабилитацию и адаптацию, содействие в трудоустройстве, а также оказание психологической помощи демобилизованным участникам СВО и членам их семей. Указано, что мероприятия НКО помогают бойцам быстрее вернуться к мирной жизни. При этом, как отмечают авторы законопроекта, сейчас такие НКО ограничены в получении мер поддержки со стороны государства, в частности, не получают имущественную и финансовую помощь.