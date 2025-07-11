Кремль ждет анонсированного Трампом "важного заявления" 14 июля

Это единственный способ понять, о чем оно, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кремль ожидает анонсированного президентом США Дональдом Трампом на 14 июля некоего "важного заявления" по России. Это единственный способ понять, о чем оно, заметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждем самого заявления, - ответил представитель Кремля на вопрос, чего в руководстве РФ ждут от выступления лидера США, - чтобы понять, что имел в виду президент Трамп".

"Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - заверил Песков.

Президент США в интервью NBC заявил, что планирует на понедельник "важное заявление по России". Подробностей хозяин Белого дома не привел, однако вновь отметил, что "разочарован" тем, как продвигается урегулирование на Украине и в твердости Москвы.