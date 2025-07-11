В Кремле отреагировали на новые данные о "коалиции желающих"

Размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ является неприемлемым для Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вместе с тем эта тема, она чрезвычайно важна для нашей страны. И конечно, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым", - сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона про готовность "коалиции желающих" присутствовать на Украине сразу после прекращения огня.

Настырность Запада в продвижении позиции по военному присутствию на Украине укладывается в антироссийскую и милитаристскую канву, указал он.

"В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских", - отметил пресс-секретарь.

РФ разочарована тем, что ее сигналы не находят понимания на Западе, добавил представитель Кремля.

"Коалиция желающих" по оказанию помощи Украине будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня, заявил ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по итогам двустороннего саммита в Лондоне.