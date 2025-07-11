Песков: Арктика должна быть территорией сотрудничества, а не военной конфронтации

В регионе не надо сражаться, указал представитель Кремля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия считает важным, чтобы Арктика была территорией сотрудничества, а не конфронтации, тем более военной. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованную Францией "оборонную стратегию" в регионе.

"Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать, - отметил представитель Кремля. - Арктика должна быть территорией сотрудничества".

Минобороны Франции опубликовало оборонную стратегию в Арктике, согласно которой Париж намеревается развертывать свои вооруженные силы в регионе, поддерживать влияние ЕС и НАТО. Пятая республика также намерена инвестировать в специальные технологии, чтобы адаптировать свое оборонное оборудование к экстремальным холодам.