Кремль не раскроет суть предложений, переданных Лавровым Рубио

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение "понятными причинами"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская сторона "по понятным причинам" не станет раскрывать суть переданных госсекретарю США Марко Рубио главой МИД РФ Сергеем Лавровым новых предложений по украинскому урегулированию, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

О новых предложениях РФ рассказал Марко Рубио. Лавров в беседе с журналистами не стал раскрывать их сути, предложив ждать "больших сюрпризов".

"Я не мог бы рассказать [о предложениях РФ] по понятным причинам", - ответил Песков на просьбу рассказать о сути переданных США российских инициатив.

Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях саммита АСЕАН в малайзийском Куала-Лумпуре. Она продлилась чуть менее часа.