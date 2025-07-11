11 июля, 12:57,
обновлено 11 июля, 13:06
Санкции в отношении России

Песков прокомментировал идею "гибкого потолка" цен для российской нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия уже наработала опыт в преодолении санкций, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. РФ уже наработала опыт в преодолении санкций и будет задействовать его для борьбы с мерами ЕС против ее нефтяного экспорта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации о том, что Еврокомиссия предложила ввести "гибкий" потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля.

"У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных действий. Конечно, мы используем этот опыт, если это произойдет", - сказал Песков. 

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