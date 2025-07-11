Песков прокомментировал идею "гибкого потолка" цен для российской нефти

Россия уже наработала опыт в преодолении санкций, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. РФ уже наработала опыт в преодолении санкций и будет задействовать его для борьбы с мерами ЕС против ее нефтяного экспорта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации о том, что Еврокомиссия предложила ввести "гибкий" потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля.

"У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных действий. Конечно, мы используем этот опыт, если это произойдет", - сказал Песков.