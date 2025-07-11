В Кремле ответили на "послание" Мерца России и Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал канцлера яростным апологетом конфронтации с Москвой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Европа пытается сподвигнуть Киев продолжать войну во что бы то ни стало, "до последнего украинца". На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС "послание" канцлера ФРГ Фридриха Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

"Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, с тем чтобы сподвигнуть ее к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То, что мы называем войной до последнего украинца", - заметил Песков.

Мерц проявляет себя как яростный апологет конфронтации с Москвой и агрессивной мобилизации Европы, указал пресс-секретарь президента.

"Господин Мерц является яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, понимаем, знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал он.

Ранее Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами по украинскому вопросу. А к Путину он обратился с тезисом: "Мы не сдадимся".