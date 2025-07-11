В Кремле сожалеют, что сигналы России не находят понимания на Западе

Как указал пресс-секретарь российского лидера, позиция Москвы абсолютно понятна и последовательна

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва разочарована тем, что ее сигналы по поводу недопустимости военного присутствия Запада на Украине не находят понимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание и они не находят понимания", - сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона про готовность "Коалиции желающих" присутствовать на Украине сразу после прекращения огня.

"Коалиция желающих" по оказанию помощи Украине будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня, заявил ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по итогам двустороннего саммита в Лондоне.

Россия также сожалеет в связи с нежеланием Европы услышать ее позицию, в том числе по недопустимости военного присутствия Запада на Украине, указал Песков.

"В этой связи [в связи с нежеланием слышать позицию России по недопустимости военного присутствия Запада на Украине] можно выразить только сожаление", - сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона про готовность "коалиции желающих" присутствовать на Украине сразу после прекращения огня.