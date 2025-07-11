Яровая предложила понизить требования для прихода участников СВО на госслужбу

Вице-спикер палаты парламента подчеркнула, что даже тот факт, что бойцам засчитывают в стаж время прохождения военной службы, все равно "не всегда покрывает" установленные требования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Требования о наличии стажа для прихода на госслужбу часто являются невыполнимыми для участников СВО, поэтому нужно выработать новые форматы их привлечения к такой работе. Об этом заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

"Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу - они мало реализуемы даже в отношении обычного населения, - сказала Яровая. - Быть может, есть необходимость, и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях".

Депутат подчеркнула, что даже тот факт, что бойцам СВО засчитывают в стаж время прохождения военной службы, все равно "не всегда покрывает" установленные требования. "Я полагаю, что этот вопрос заслуживает своей проработки, тем более поручение президента, оно носит очень конкретный характер - чтобы на государственную службу приходили ребята, которые были участниками СВО", - заключила вице-спикер Госдумы.