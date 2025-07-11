Песков рассказал, как работают в Кремле в жару

По словам пресс-секретаря президента России, работники администрации не выполняют рекомендаций специалистов не выходить наружу без нужды

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работники президентской администрации работают в обычном режиме, несмотря на сильный зной в столице, а выходить ли на улицу - каждый решает сам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о влиянии 34-градусной июльской жары на работу в Кремле.

По его словам, работники администрации не выполняют рекомендаций специалистов не выходить наружу без нужды: "Те, кто любит горячую погоду, теплую, жаркую, те выходят на улицу. Те, кто не любит, те спасаются от зноя в закрытых помещениях".

"Работаем в обычном режиме", - заверил Песков и напомнил: "34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве, и в Подмосковье".

Прошедший четверг стал самым жарким днем с начала года - температура достигала 33,7 градуса тепла и обновила рекорд 1996 года. Пятница обещает быть еще более знойной.