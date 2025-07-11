Путин встретится с губернатором Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на повестке дня будет очень много вопросов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заслушает доклад губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент 11 июля продолжает работать в Кремле, будет достаточно спокойный день, больших совещаний у главы государства не запланировано, идут внутренние встречи, анонсировал Песков.

"Будет у него сегодня в середине дня Вячеслав Главков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Обо всем этом сегодня будет вестись разговор. Много о чем [нужно] поговорить, естественно, проблем много", - рассказал представитель Кремля.