РВИО: Зеленский боится детального рассмотрения вопроса о Волынской резне

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил страх Владимира Зеленского, что из-за этого поддержка Польши может сократиться

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил президенту Польши Анджею Дуде о том, что ничего не слышал об убийствах мирного польского населения Волыни, из-за страха потерять поддержку со стороны польского руководства. Такое мнение высказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее Дуда рассказал, как Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на территории Западной Украины, в том числе и о Волынской резне.

"Владимир Зеленский врет, как всегда. Он не мог об этом не знать. Он боится, у Зеленского страх, что этот вопрос сейчас будет поднят поляками на более широкий международный уровень, и, соответственно, сократится от Польши поддержка. Польша является главным хабом поставки западного оружия на Украину. Он боится, что, если этот вопрос сегодня будоражить, поляки могут, скажем так, быть неуступчивы в каких-то вопросах", - сказал Мягков.

Он также подчеркнул, что вопрос волынской резни уже давно ставился польским руководством, еще при украинском президенте Петре Порошенко.

"Вопрос об эксгумации [жертв волынской резни] не получил продолжения в связи с тем, что Украина активно против этого протестовала, объявляя о том, что это была борьба поляков с украинцами. Было взаимное уничтожение людей, и, не желая будоражить общественное мнение, Украина закрыла этот вопрос, запретила дальнейшую эксгумацию", - отметил научный директор РВИО.

По его мнению, вопрос Волынской резни "уйдет под ковер", а поляки будут его "тормозить". Мягков связал это с тем, что у Украины и Польши сейчас общий враг - Россия. "В реальности Волынская резня была геноцидом польского населения на территории Волыни и Галиции. Поляки это никогда не забудут", - добавил историк.

О Волынской резне

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.