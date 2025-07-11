Лукьянов: мир в ближайшие годы будет нестабилен

России нужна концепция будущего, указал профессор-исследователь НИУ ВШЭ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ближайшие годы не принесут миру стабильности, и в этой турбулентности России нужна концепция будущего. Такое мнение выразил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе клуба "Валдай", профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

"Я думаю, что в следующие годы, а может быть, даже и десятилетия, мы никакой стабильности нигде не увидим", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации доклада "Живая идея - мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке".

По словам Лукьянова, в условиях острого конфликта с Западом и возникновения идеи о государстве-цивилизации важно выработать концептуальную рамку, в которой Россия сможет определить свое место и стратегические цели. "Необходима какая-то рамочная конструкция, рамочное представление. Ее можно называть идеологией, можно - мечтой. Но в любом случае это та рамка, в которой российское общество и государство должны найти себя вот на этот очень бурный период", - пояснил он.

Ответственный координатор проекта "Российская идея-мечта и Кодекс россиянина в XXI веке", эксперт Института мировой военной экономики и стратегии ФМЭиМП НИУ ВШЭ Павел Малютин, выступая на пресс-конференции, также отметил, что кодекс "может служить источником вдохновения для людей творческих профессий, которые создают фильмы, пишут книги, создают также грандиозные полотна". "Словом, генерируют образы, которые будут вдохновлять россиян на бытовой героизм, на возвышенные мысли, и тем самым пополнять круг людей, которые неравнодушны к дальнейшему продолжению развития Отечества", - сказал он.

По словам Малютина, идея кодекса заключается в стремлении сделать так, чтобы россияне "развивали в себе высшие качества человека, предопределенные божественными заповедями".

О докладе

Автором доклада выступил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики (ФМЭиМП) НИУ ВШЭ Сергей Караганов, а Лукьянов и Малютин его редакторами.

В тексте указано, что в основу исследования положены "итоги многолетних обсуждений по представленной теме и, конечно, материалы, выработанные в результате многочисленных ситуационных анализов, научно-практических конференций, а также обсуждений в ходе Ассамблей СВОП последних лет". Планируется, что на базе доклада в дальнейшем будут подготовлены другие научные и публицистические материалы.