Передав США такие заявления, РФ подтвержает, что Украина - это террористическое и нацистское государство, указал первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Российская сторона, передав США выжимки из цитат политиков Украины об уничтожении русских, тем самым убедительно подтвердила нацистскую сущность киевского режима. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал ему выжимку из высказываний украинских политиков о намерениях уничтожать русских.

"[Владимир] Зеленский, да и его команда, в том числе на встречах с журналистами своего пула, высказывался о необходимости максимально уничтожать русских, как он говорит, "русню". Он таковыми считает и жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, для него они личные враги, потому что отстояли свое право жить, говорить по-русски. Поэтому для него максимальная такая утопическая идея, как и у Гитлера, уничтожить православный славянский народ, во главе которого стоит русский народ, - сказал Водолацкий. - Передав Рубио данные заявления, мы подтверждаем, что сегодня Украина - это террористическое, нацистское государство, которое уничтожает и собственный народ, и все, что связано с российской историей".

Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре также заявил, что передал цитаты украинских политиков на английском языке, и Рубио их забрал.