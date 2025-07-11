Чижов призвал не переоценивать разногласия в НАТО и Евросоюзе

По мнению первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, ЕС за время своего существования "сильно деградировал" и изменил свою сущность

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов призвал не переоценивать, но и не игнорировать возникающие в НАТО и Евросоюзе разногласия.

"Мы фиксируем и те разногласия, и те трещины, которые возникают в том и другом блоке. Но я призвал бы не переоценивать этого, но и не игнорировать", - сказал Чижов на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, Евросоюз за время своего существования "сильно деградировал" и изменил свою сущность, превратившись из экономического блока с политической функцией в военно-политический "придаток НАТО". Уже нет оснований противопоставлять Евросоюз и НАТО, отметил сенатор.