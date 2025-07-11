В ГД надеются, что Запад поймет, к чему привело поощрение антироссийской риторики

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил уверенность, что для американской стороны украинская русофобия не стала сюрпризом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Передача американской стороне материалов с антироссийскими высказываниями украинских лидеров должна привлечь внимание к нарушению международных норм, допускаемому Киевом, и показать Западу, к чему привело поощрение антироссийской риторики на Украине, уверен член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

11 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио выжимку из высказываний украинских политиков, где говорится про их намерение уничтожать русских. Он также уточнил, что передал цитаты на английском, и Рубио их забрал.

"Передача материалов главой нашего МИД [Сергеем Лавровым] Рубио призвана привлечь внимание к абсолютно недопустимым высказываниям, которые позволяет себе оголтелый киевский режим. На Западе должны понимать, каких преступников взрастило их поощрение антироссийской риторики. То, что говорит Зеленский и его шайка, - это уже не политика, это нарушение всех международных и моральных норм", - сказал Белик ТАСС.

Он выразил уверенность, что для американской стороны украинская русофобия не стала сюрпризом.

"Разумеется, на Западе не только знали о русофобии, которая на Украине зародилась не вчера и с каждым годом обретает все новые формы - от ненависти ко всему русскому, включая историю и культуру, до идеи фундаментальной вражды, но и поощряли происходящее. Получившая после распада СССР независимость Украина стала для Запада удобной возможностью противостоять России. Разорвать связи Москвы и Киева, активно продвигать идеи национализма, искусственно разжигать антироссийские настроения - все это было нужно западным спецслужбам", - пояснил собеседник агентства.