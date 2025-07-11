Депутат Авксентьева предложила выдавать гражданство только после уплаты 10 млн налогов

По мнению замруководителя фракции "Новые люди", действующая практика не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением выдавать гражданство мигрантам при условии уплаты 10 млн налогов за время нахождения в России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По мнению депутата, действующая практика предоставления гражданства не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны, что создает дополнительные риски для федерального бюджета и социальной инфраструктуры.

"В целях повышения эффективности миграционной политики, привлечения дополнительных средств в бюджет и обеспечения долгосрочных интересов государства предлагаю установить дополнительное обязательное условие для получения российского гражданства: подтверждение уплаты налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания на территории Российской Федерации", - указано в письме.

Парламентарий считает, что такая мера позволит создать стимулы для мигрантов осуществлять трудовую и иную деятельность в России в соответствии с законодательством и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.