Россия в качестве ответной меры закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Причиной стало закрытие генконсульства РФ в Кракове

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг вызван "необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - указали в дипведомстве.

12 мая глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть до 30 июня генконсульство РФ в Кракове, согласно переданной российским дипломатам ноте. Польский министр мотивировал эту меру якобы "доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве", где произошел пожар в мае 2024 года. Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что польские власти не предъявляют никаких доказательств своим обвинениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вскоре адекватно ответит на неадекватные шаги Варшавы. Замглавы российского дипведомства Александр Грушко сообщал ТАСС, что Москва в качестве ответа Варшаве может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске.