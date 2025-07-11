Чижов: Трамп имеет больше оснований для получения премии мира, чем Обама

По мнению первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, эта Нобелевская премия мира и в области литературы стали политизированными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп имеет больше оснований для получения Нобелевской премии мира, чем 44-й президент США Барак Обама, получивший такую премию в 2009 году. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Их - [оснований для получения Трампом премии мира] - больше, чем было у Обамы, когда ему присвоили", - сказал Чижов на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что сам невысокого мнения о Нобелевской премии мира, а также о премии в области литературы. "Тут, к сожалению, эти процедуры, и отборы, и вручения стали настолько политизированы, что я бы не рискнул кого-то даже рекомендовать", - добавил сенатор.

Американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в марте. До этого глава Белого дома был номинирован в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Она предлагала наградить Трампа за помощь в подписании "Авраамовых соглашений" - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении этих соглашений.

О номинации Трампа также заявлял член Палаты представителей Конгресса США (республиканец, от штата Джорджия) Бадди Картер - в знак признания исторической роли президента США в установлении перемирия между Израилем и Ираном. Номинацию поддержал постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Письмо в Нобелевский комитет о номинировании Трампа на премию мира направил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обама стал лауреатом Нобелевской премии в 2009 году "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничество между народами". Нобелевский комитет отметил также его "видение мира без ядерного оружия и работу в этих целях". При этом в тот момент Соединенные Штаты вели две войны - в Ираке и Афганистане.