Минюст внес Йельский университет в список нежелательных организаций в России

В перечень также попали "Норвежский Хельсинкский комитет" и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило Йельский университет (Yale University, США) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

В список также попали "Норвежский Хельсинкский комитет" и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС".

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.