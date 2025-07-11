Минюст опубликовал законопроект об адвокатской монополии на представительство

Как подчеркнули в министерстве, необходимость изменений обусловлена тем, что значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минюст России опубликовал для общественного обсуждения законопроект, вводящий адвокатскую монополию на представительство в судах.

"Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами", - пояснили в Минюсте. Для других профессиональных юристов, также представляющих в настоящее время интересы сторон, "будут созданы условия для объединения <…> на единой площадке адвокатуры".

Как подчеркнули в Минюсте, необходимость изменений обусловлена тем, что на сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством и особые риски связаны с деятельностью неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей. "Введение общего правила о наличии у судебных представителей статуса адвоката позволит предотвратить нарушения, а также оградить граждан от мошенников и непрофессиональных юристов", - подчеркнули в Минюсте.

При этом адвокатская монополия не будет абсолютной - согласно законопроекту, сохранится право граждан представлять свои интересы лично, а также представлять интересы со стороны близких родственников граждан (имеющие высшее юридическое образование или ученую степень), сотрудников государственных юридических бюро, штатных юристов организаций по вопросам деятельности соответствующих организаций, арбитражных управляющих, патентных поверенных и ряд иных субъектов, чья деятельность регулируется специальным законодательством, отметили в Минюсте.

Изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях.

Согласно тексту законопроекта, изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.