Путин утвердил основы государственной языковой политики России

Основы государственной языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, говорится в тексте документа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики РФ.

Основы государственной языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов РФ, продвижение русского языка в мире, говорится в тексте документа.

"Также [документ] определяет современное состояние, цели, основные принципы реализации и задачи государственной языковой политики Российской Федерации, инструменты и механизмы ее реализации", - уточняется в указе.

Основы состоят из 8 разделов и 40 пунктов. Отмечается, что Россия проводит политику сохранения языкового разнообразия. Все языки народов РФ пользуются поддержкой государства. Гражданам гарантируется право на пользование родным языком. Русский же определен как "язык государствообразующего народа", "одна из основ российской государственности", национальное достояние и элемент мировой культуры.

Указано, что Россия - страна более чем с тысячелетним опытом самостоятельной государственности, объединенная русским народом, русским языком и русской культурой. "При всем уникальном этнокультурном многообразии Российской Федерации именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России", - говорится в основах.

В частности, в документе также отмечается, что Россия будет продолжать успешно противостоять попыткам отменить и ограничить русскую культуру и использование русского языка.

"Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - указано в документе.

Носители русского языка все чаще необоснованно используют в официальной речи иностранные слова, имеющие аналоги в родном языке. Власти РФ видят в этом угрозу и будут стремиться к сокращению их использования, говорится в утвержденных Основах государственной языковой политики РФ.

"[К рискам в сфере государственной языковой политики относится]: необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари", - говорится в тексте документа.

В связи с этим Россия будет стремиться к сокращению "использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке" и "расширению использования русского языка и кириллицы в публичном пространстве".