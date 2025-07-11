Минюст признал иноагентом общественное движение "Наш выход"

Также в список внесли пять физических лиц

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов общественное движение "Наш выход" и еще пять физических лиц. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства, убедился ТАСС.

"Общественное движение "Наш выход" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовало в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из руководителей движения Виктория Ивлева включена в реестр иностранных агентов, а также участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Кроме того, в реестр включены пять физических лиц: блогер Николай Росов, журналист Валерий Поташев, активистка фонда "Свободная Якутия" (признан в РФ иноагентом) Раиса Зубарева, журналист Дарья Литвишко и активист Павел Елизаров.