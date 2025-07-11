11 июля, 17:43,
обновлено 11 июля, 18:08

Россия ревизует международные договоры на предмет соответствия языковой политике

В случае, если такие договоры не соответствуют госполитике, предлагается подготовка "предложений о внесении в них изменений и (или) оговорок"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия проанализирует заключенные ею международные договоры на предмет соответствия государственной языковой политике. Такое положение содержится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах такой политики.

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"В целях реализации государственной языковой политики также осуществляется анализ (обзор) международных договоров Российской Федерации на предмет их соответствия целям и задачам государственной языковой политики", - отмечается в документе.

В случае, если такие договоры не соответствуют госполитике, предлагается подготовка "предложений о внесении в них изменений и (или) оговорок". 

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