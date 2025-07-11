Россия будет продвигать русский язык для общения в СНГ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва намерена продвигать русский язык как средство межнационального общения на пространстве СНГ. Это следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.
"Обеспечение условий для продвижения русского языка как языка межнационального общения на постсоветском пространстве", - указано в числе задач государственной языковой политики.
Россия также будет поддерживать и продвигать на постсоветском пространстве и в других странах вещание СМИ на русском языке и с учетом ее интересов.