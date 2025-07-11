11 июля, 17:44,
обновлено 11 июля, 18:06

Россия будет формировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире

К числу задач государственной языковой политики также отнесено повышение интереса к русскому языку во всех странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским языком

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия будет на международном уровне создавать кадровый резерв преподавателей, специализирующихся на русском языке. Это следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.

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"Формирование кадрового резерва преподавателей-русистов в мире", - указано в числе задач государственной языковой политики. К ним же отнесено повышение интереса к русскому языку во всех странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским языком.

РФ также будет расширять связей с соотечественниками и иностранцами, владеющими русским и разделяющими российские духовно-нравственные ценности. Россия намерена содействовать общественным организациям и объединениям, поддерживающим русский язык. Будет расширяться межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке и изучения русского как иностранного. 

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