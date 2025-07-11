В России выделят отдельные бюджетные места в вузах для педагогов-русистов

Такая задача позволит сохранить и развить русский язык, указано в основах языковой госполитики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бюджетные места в вузах для обучения педагогов-русистов и филологов будут выделяться в России с учетом потребности в кадрах. Об этом говорится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах государственной языковой политики.

Для сохранения и развития русского языка с учетом прогнозной потребности в кадрах будут определены контрольные цифры приема на обучение по "программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки и специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература".