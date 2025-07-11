Для желающих работать в России иностранцев создадут систему оценки знания языка

Это следует из указа президента России Владимира Путина об утверждении Основ государственной языковой политики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Система оценки знаний русского языка будет введена для иностранцев, которые хотят жить и работать в России. Это следует из указа президента России Владимира Путина об утверждении Основ государственной языковой политики.

Согласно документу, среди основных направлений государственной языковой политики будет в том числе "внедрение комплексной системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности".