МИД РФ: Зеленский либо бестолочь, либо соврал, что не знает о Волынской резне

В министерстве заявили, что информация о карательной операции есть в украинских учебниках 1980-1990-х годов, по которым он учился

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский либо безграмотная бестолочь, либо соврал президенту Польши Анджею Дуде, что в украинских школах не рассказывают о Волынской резне. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее Дуда рассказал, как Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на территории Западной Украины, в том числе и о Волынской резне.

"Хотя Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же - он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает", - отметили в МИД России.

В министерстве констатировали, что каждый украинский школьник, закончивший среднее образовательное учреждение в 1980-е - 1990-е годы, должен знать о том, что бандеровцы и мельниковцы устраивали террор против мирного населения. "Тем же, кто чуть глубже интересовался историей родного края, была известна и общедоступная, широко тиражируемая информация о репрессиях украинских националистов против поляков на Волыни, - подчеркивается в сообщении. - Зеленский кичился тем, что хорошо учился и даже планировал поступать в МГИМО, то есть двоечником он себя явно не считал".

При этом Зеленский закончил Криворожский лицей №95 в 1995 году, "то есть историю ХХ века, которая преподается в старших классах, он проходил на Украине после распада СССР", обратили внимание в МИД РФ. В рамках рубрики "Антифейк" в российском дипведомстве привели доказательства того, что украинским школьникам должно быть известно об этих событиях. "Даже в школьных учебниках Украинской ССР, на основе которых скорее всего и писались первые учебники "независимой" Украины, не скрывались и не ретушировались преступления украинских коллаборационистов - пособников гитлеровцев", - указали в министерстве.

"Ну и, наконец, один из первых учебников "независимой" истории Украины, изданный в 1991 году и допущенный Минобразования Украины (под редакцией академика АН Украины Ю. Ю. Кондуфора и за авторством группы авторов во главе с М. В. Ковалем), по версии которой, с большой долей вероятности, и учился школьник Зеленский, также подтверждал нацистскую природу коллаборационистов-националистов Украины", - добавили в МИД.

О Волынской резне

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, признана экстремистской, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательной операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.