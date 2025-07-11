Лавров прибыл с визитом в КНДР

Глава МИД РФ пробудет в республике до 13 июля, а затем направится в Китай

ВОНСАН /КНДР/, 11 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. Борт министра приземлился в аэропорту Вонсана, где с 1 июля открылась прибрежная туристическая зона, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в Вонсане Лавров проведет переговоры с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Лавров пробудет в республике до 13 июля, а затем направится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.

Он прибыл в КНДР из Куала-Лумпура, где участвовал в министерских заседаниях в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

О курорте в Вонсане

24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. 1 июля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что курорт начал принимать внутренних туристов.

Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.

Так, в пресс-службе правительства Приморья заявили, что россияне смогут отправиться на новый курорт в КНДР через территорию края. Договоренности о поездках туристических групп были достигнуты во время поездки губернатора Приморья Олега Кожемяко в Вонсан на переговорах с премьер-министром КНДР Ким Док Хуном.