Патрушев: Россия готова к возобновлению работы межправкомиссии с Молдавией

Вице-премьер РФ напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе, в возобновлении работы по линии межправкомиссии", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания. "Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения.

"О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства", - заключил он.

Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Молдавскую - лидер ПСРМ Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.