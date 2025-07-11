Пример союзнических связей. Настоящее и будущее Шанхайской организации сотрудничества

В ходе состоявшегося в Пекине масштабного международного форума бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов заявил ТАСС, что страны Центральной Азии и Россия показывают пример того, как нужно выстраивать дружественные союзнические связи

По словам Рашида Алимова, отношения между странами дружеские, союзнические и носят стратегический характер. Алимов отмечает, что главы государств в целом уже определили, в каких областях будет протекать это взаимодействие. Тем более что встречи и обмен мнениями между лидерами центральноазиатских государств и России происходят очень часто — минимум четыре-пять раз в год. "И это, безусловно, дает очень мощный импульс развитию отношений практически по всем направлениям. Очень сложно представить, какие из них могут быть вторичными, практически все идет в приоритете", — говорит бывший глава ШОС.

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Сближение, несмотря на различия в позициях

При этом он считает необходимым иметь в виду, что у стран Центральной Азии разная история сотрудничества, взаимодействия и выстраивания отношений с Россией, Китаем, Индией, Пакистаном и другими государствами. "Вопрос заключается в том, насколько совпадают планы развития этих стран в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном отношении", — заявляет Алимов.

Он также напоминает, что в некоторых случаях подобные стремления совпадают, а в других "не всегда". В то же время существует наглядный пример того, как развивается единый вектор тесного взаимодействия между странами ШОС. "К примеру, можно взять такой, на мой взгляд, очень важный аспект, как образование: в Таджикистане 75% студентов, которые обучаются за рубежом, учатся в вузах РФ. Каждый восьмой из общей численности обучающих за границей отправляется в Китай", — поясняет экс-генсек.

Он считает, что для государств Центральной Азии принципиально важно как можно сильнее укрепить свой суверенитет, сделать все для того, чтобы собственная государственность была сильной, а внешняя политика, которую они проводят, уважалась и воспринималась на должном уровне. "Страны этого региона очень активны на международной арене, а в последние годы особенно. В частности, ими было предложено множество совместных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Это говорит о том, что центральноазиатские государства выступают единым фронтом по ключевым вопросам, связанным с региональным и глобальным развитием, касательно которых кристаллизуется их общее видение", — говорит Алимов.

При этом бывший глава ШОС признает, что пока прошло недостаточно времени для того, чтобы такая единая позиция стала абсолютно четкой. "Где-то есть запас времени и возможностей, где-то вопросы обдумываются применительно к тому, как это видение будет реализовываться. Как бы то ни было, мы видим, что процессы, которые протекают в Центральной Азии, носят центростремительный и в целом весьма позитивный характер", — заявляет он. По его словам, в последние годы международное сообщество имеет возможность наблюдать за стремительным движением государств региональной пятерки навстречу друг другу.

Страны Центральной Азии подходят комплексно к решению вопросов

Если прежде это были малые шаги, то сейчас, как считает Алимов, происходит урегулирование сложных и чувствительных вопросов, касающихся суверенитета. "Прежде всего я имею в виду вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией, урегулирование оставшихся от истории пограничных вопросов", — говорит он.

Экс-генсек обратил внимание на то, что в последнее время происходит резкое увеличение товарооборота между странами Центральной Азии, усиливается транспортная взаимосвязь между ними, а межличностные обмены происходят все чаще. "Страны "пятерки" (имеются в виду страны Центральной Азии — прим. ТАСС) идут навстречу друг другу, демонстрируют примеры решения острых проблем политико-дипломатическими методами, что, безусловно, подтверждает: в ближайшей перспективе мы увидим общую позицию центральноазиатских государств не только в плане развития собственного региона, но и, безусловно, на более обширной международной арене", — добавляет Алимов.

Незыблемый дух сотрудничества

Несмотря на успехи организации, бывший глава ШОС считает, что в первую очередь нужно отказаться от завышенных ожиданий и очень высоких требований к ней. Необходимо сохранить дух организации и высокий уровень сотрудничества, который накоплен за почти четверть века. "Это очень важно: притягательность ШОС прежде всего заключается в ее принципах, в "шанхайском духе", — отмечает он.

Как уточняет Алимов, важная отличительная черта ШОС заключается в том, что к голосу каждого ее участника прислушиваются в равной мере, ведь это является драйвером мировой политики и отличительной чертой организации. "Все государства-члены с большим уважением относятся к различным точкам зрения, стремятся за одним круглым столом, где нет "острых углов", найти общий знаменатель для совместного развития при учете национальных интересов", — говорит бывший глава организации.

По его словам, высшая степень дипломатии проявляется именно в подобном взаимодействии. Он отмечает, что есть много примеров так называемой дипломатии высокомерия, но в ШОС ее нет. "Сохранить этот дух взаимного уважения и поддержки даже в такое сложное время, когда жизнь порой предъявляет столь большие требования к позициям сторон, — это значит сохранить единство организации", — заявляет Алимов.

Он также обращает внимание на то, что взгляды на вопросы развития у государств — членов ШОС "не могут быть едиными, потому что у каждой страны есть собственные задачи национального развития". Напоминая о проекте Стратегии развитии ШОС до 2035 года, Алимов говорит, что это площадка, дающая уникальную возможность сопряжения национальных планов с обширными региональными на десятилетие вперед.

Взаимопонимание на основе тесных контактов

Бывший глава организации, вспоминая о периоде под его руководством, говорит, что внутри очень часто употреблялось понятие "семья ШОС". "Оно, может быть, не совсем научное, но, во всяком случае, прижилось. Да, в каждой семье бывают разногласия, но все-таки члены одной семьи в основном находят согласие, договариваются, умеют это делать или учатся", — рассказывает он.

Также Алимов указывает на общие исторические корни России, Китая и трех стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан), позволившие сформировать прочный фундамент организации. "Мало кто обратил внимание, что начиная с 1996–1997 годов, когда были подписаны два исторических соглашения — Шанхайское и Московское, — это были четко сформулированные документы, где все прописано до мелочей. Удивительно, но за прошедшие почти 30 лет (существования "Шанхайской пятерки" — первоначально сформировавшейся группы, состоящей из России, Казахстана, Киргизии, Китая и Таджикистана — прим. ТАСС) не было ни одного нарушения этих соглашений, ни одного отхода от какой-либо буквы достигнутых договоренностей", — напоминает Алимов.

По словам бывшего руководителя ШОС, это конкретный пример всему миру, как нужно строго следовать договоренностям, вне зависимости от того, какими будут внешние факторы и угрозы. Он считает, что сохранить этот дух и принципы — самое главное для будущего организации.

"Что касается определения вектора, как ШОС будет развиваться дальше, особенно в свете предстоящего юбилея организации, который наступит в следующем, 2026 году, — это, безусловно, определят главы государств на предстоящем саммите в Тяньцзине", — подытожил Алимов.

Николай Селищев