Слуцкий: послания Мерца Путину и Трампу не связаны с желанием мира

Канцлер ФРГ по-прежнему занимается эскалацией конфликта на Украине, указал лидер ЛДПР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Послания канцлера ФРГ Фридриха Мерца президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу не имеют ничего общего с желанием мира, немецкий политик все еще занимается эскалацией украинского конфликта. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Послания Мерца ничего не имеют общего с желанием мира. Он по-прежнему занимается эскалацией конфликта на Украине и пытается втянуть Трампа в "коалицию желающих", чтобы вернуть определение "коллективный" Западу в его тотальной русофобии", - сказал глава думского комитета.

Слуцкий также назвал действия немецкого канцлера "тупиковой линией, которая приведет только к глобальному противостоянию".

Ранее Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами по украинскому вопросу, а к Путину он обратился с тезисом: "Мы не сдадимся".