Путин поручил составить программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья

Задача поставлена правительству, администрации президента, руководству Белгородской, Брянской и Курской областей при участии Минобороны, МВД и МЧС России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Задача поставлена правительству РФ, администрации президента РФ, руководству Белгородской, Брянской и Курской областей при участии Минобороны, МВД и МЧС России.

Составить программу нужно "с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях, обратив особое внимание на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями".