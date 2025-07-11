Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха

Задача поставлена кабмину совместно c Росгвардией, МЧС России, ФСБ России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ и региональными властями обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность организаций для отдыха детей.

"Правительству Российской Федерации совместно c Росгвардией, МЧС России, ФСБ России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению соответствия объектов инфраструктуры (территорий) организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям безопасности и антитеррористической защищенности", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином.

Доклад президент ждет до 15 июля 2025 года. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков, директор ФСБ Александр Бортников, а также высшие должностные лица субъектов РФ.