Россия будет направлять врачей на горячий сезон в Абхазию

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, это будут узконаправленные специалисты, в том числе реаниматологи, педиатры, травматологи

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Врачей из России будут направлять на сезонную работу в Абхазию в случае роста числа обращений местных жителей и туристов. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"В сезон все-таки в Абхазии резко увеличивается количество пациентов, для врачей это большая нагрузка, поэтому президент России подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе", - сказал Кириенко.

По его словам, это будут узконаправленные специалисты, в том числе реаниматологи, педиатры, травматологи.

Кириенко также отметил, что в настоящее время медики Абхазии имеют возможность проводить телеконсультации с российскими специалистами, в экстренных случаях пациентов доставляют в РФ. Так, часть детей, которым понадобилась срочная медпомощь, уже прооперирована в России. Также готовится еще одна группа детей, которые поедут в РФ.