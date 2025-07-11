В Ингушетии назначили нового замминистра здравоохранения

Им стал Мурад Кодзоев

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Новым заместителем министра здравоохранения в Ингушетии назначен Мурад Кодзоев, он будет курировать развитие цифровизации в медицине республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Минздраве Ингушетии назначен новый заместитель министра - Мурад Кодзоев. Он будет курировать цифровизацию здравоохранения республики. Он сосредоточится на стратегическом развитии цифрового блока в медицине Ингушетии. Его назначение призвано повысить эффективность и прозрачность процессов, а также улучшить качество медицинских услуг с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Кодзоев имеет два высших образования, свободно владеет английским и голландским языками. Имеет опыт работы как в госсекторе, так и в частном, где занимался IT-проектами и сотрудничал с ведущими разработчиками ПО.