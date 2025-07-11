Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Вонсане глава ведомства и его коллега из КНДР Цой Сон Хи проведут второй раунд стратегических консультаций на уровне министров иностранных дел двух стран

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в КНДР. В этот раз министр посетит город Вонсан.

КНДР стала второй остановкой в рамках турне главы российской дипломатии по странам Азии. Ранее Лавров находился в Малайзии, где принял участие в министерских заседаниях в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Вонсане Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи проведут второй раунд стратегических консультаций на уровне министров иностранных дел двух стран. Первая такая встреча состоялась в ноябре 2024 года во время официального визита главы МИД КНДР в Москву. Тогда переговоры продлились более трех часов.

Стороны наверняка обменяются мнениями по острым сюжетам внешней политики. Встречи министров традиционно не обходятся без обсуждения обстановки на Корейском полуострове, вокруг которого сохраняется напряженность из-за действий США и их союзников в регионе. Лавров и Цой Сон Хи также не обойдут вниманием ситуацию в зоне специальной военной операции, где военные из КНДР принимали участие, помогая освобождать Курскую область.

Отношения Москвы и Пхеньяна динамично развиваются, и в этой связи главам МИД предстоит рассмотреть множество прикладных вопросов на двустороннем треке.

Символичное место

Вонсан примечателен в качестве площадки переговоров: здесь только что открылся морской курорт, где в будущем рассчитывают принимать россиян.

24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. 1 июля Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что курорт начал принимать внутренних туристов.

Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек. На территории построен открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет 4 км.

Ранее в пресс-службе правительства Приморья заявили, что россияне смогут отправиться на новый курорт в КНДР через территорию края. Договоренности о поездках туристических групп были достигнуты во время поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Вонсан на переговорах с премьер-министром КНДР Ким Док Хуном.

Перспективы развития туризма станут одной из главных тем на встрече Лаврова с корейской стороной. Это особенно важно с учетом растущей транспортной связанности двух стран. РФ и КНДР восстановили железнодорожное сообщение, и 25 июня на Ярославский вокзал в Москве прибыл поезд с вагоном из Пхеньяна. Маршрут, соединивший две столицы, признан самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Сообщение будет осуществляться дважды в месяц. Вместе с тем 30 апреля началось строительство автомобильного моста через пограничную реку Туманную.

Надежная основа отношений

Двусторонние обмены между РФ и КНДР заметно активизировались со второй половины 2023 года, когда лидер народной республики Ким Чен Ын посетил Россию. 19 июня 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое придало значительный импульс двусторонним контактам.

"За прошедший с момента его подписания непродолжительный период была организована серия визитов высокого уровня, - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. - На текущий год запланированы новые контакты, в том числе в привязке к мероприятиям по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства (15 августа) и 80-летия основания Трудовой партии Кореи (10 октября)".

По его словам, договор о стратегическом партнерстве "отвечает кардинально изменившимся за последние десятилетия требованиям времени и закрепляет выход традиционно дружественных добрососедских российско-корейских отношений на качественно новый союзнический уровень". Замминистра обратил внимание на расширяющиеся гуманитарные и научно-технические связи, молодежные и межрегиональные обмены, сотрудничество по партийной линии.

Взгляд из Пхеньяна

Цой Сон Хи в ходе приема по случаю годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве назвала союз с Россией непобедимым. Она подчеркнула, что отношения РФ и КНДР вошли в период расцвета, и выразила уверенность, что союзнический характер связей сохранится без изменений в будущем.

С собственной речью выступил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Он отметил, что в России не забудут подвиги военнослужащих Корейской народной армии, совершенные при освобождении Курской области.