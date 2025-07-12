Немецкий народ не хочет "повторения 1945 года", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Германии не разделяют позицию канцлера Фридриха Мерца о необходимости закупок в большом объеме новой военной техники, не желая повторения 1945 года для своей страны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Естественно, у Мерца недолгая судьба, потому что в процентом соотношении все больше и больше становится недовольных в Германии. И его заявления [о милитаризации ФРГ] не очень радуют сегодня немецкое общество. Понимая о том, какие могут быть последствия для Германии, они не хотят повторения 1945 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, третья мировая война в плане милитаризации государств уже началась, дойдет ли она до спускового крючка, зависит от народов, чьи предки воевали на стороне нацистов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мерц, говоря об исчерпании дипломатических методов для украинского урегулирования, окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ. В свою очередь канцлер на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине заявил, что Бундесвер станет образцовой армией в Североатлантическом альянсе.

9 июля Мерц высказал мнение, что дипломатические средства для разрешения конфликта на Украине исчерпаны. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Берлин с начала конфликта на Украине предоставил Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.