Водолацкий: на Трампа не повлияют слова политиков Украины об уничтожении русских

Президент США "будет играть свою роль, которую для себя определил" и ориентироваться прежде всего на собственную выгоду, считает первый зампредседателя комитета ГЖ по Делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Передача российской стороной цитат политиков Украины об уничтожении русских США не повлияет на позицию Трампа в отношении Киева. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Изменится ли что-то в поведении Трампа и его команды (после изучения цитат об убийстве русских - прим. ТАСС)? Я сомневаюсь, что что-то изменится. Трамп будет играть свою роль, которую для себя определил, максимально решая вопросы выгоды для себя во время президентства США. Показав, что при нем Америка получила второе дыхание и новый этап развития. Поэтому для него любая страна, любые отношения ничтожны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Владимир Зеленский для США стал неудобным компаньоном, и при первой же возможности его заменят на аналогичного человека, управляемого Западом.

Ранее на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал ему выжимку из высказываний украинских политиков о намерениях уничтожать русских. Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре заявил, что передал цитаты украинских политиков на английском языке, и Рубио их забрал.