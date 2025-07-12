Лавров: у России не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

Глава МИД РФ подчеркнул, что это было искреннее проявление солидарности

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Россия реагирует на предложения руководителя КНДР Ким Чен Ына о помощи РФ в спецоперации, вопрос о формате решает сам Пхеньян. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел [Ким Чен Ына]. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", - сказал министр на вопрос о том, возможно ли привлечение военных КНДР на других направлениях в зоне спецоперации после помощи в освобождении Курской области.