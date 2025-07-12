Лавров: РФ предостерегает США от создания угроз безопасности России и КНДР

Глава МИД РФ считает, что Пхеньян сделал нужные выводы задолго до атак США и Израиля на Иран

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Москва предостерегает США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями этих стран для их выстраивания против РФ и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Руководство Корейской Народно-Демократической Республики соответствующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран. И именно потому что эти выводы были сделаны своевременно, против Корейской Народно-Демократической Республики никто и не помышляет применять силу, хотя военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - И мы предостерегаем от того, чтобы злоупотреблять этими отношениями для их выстраивания против кого бы то ни было, включая КНДР и включая, конечно же, Россию".