Лавров: РФ и КНДР слышали заявления Трампа о необходимости возобновить диалог с Пхеньяном

Глава МИД РФ отметил, что "пока на этом все"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Россия и КНДР услышали заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов с Пхеньяном, но пока на этом все. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Что касается Соединенных Штатов, то президент [США] Дональд Трамп высказывался за возобновление контактов между КНДР и США, в том числе и на высшем уровне. Мы это услышали, наши корейские друзья тоже услышали, пока на этом все", - сказал министр.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.