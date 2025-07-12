Председателем 2-го Западного окружного военного суда назначили судью Ряузова

Александр Ряузов до назначения занимал должность зампредседателя Московского окружного военного суда

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Судья Александр Ряузов назначен на должность председателя 2-го Западного военного суда. Информация об этом размещена на официальной странице судебной инстанции в интернете, ее подтвердила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Ряузов с 2013 года в этой инстанции занимал должность заместителя председателя. До него суд возглавлял 69-летний Вячеслав Осин. Он вышел в отставку по достижении предельного возраста.

2-й Западный окружной военный суд рассматривает наиболее резонансные дела о терактах, в том числе совершенных украинскими боевиками.

Александр Ряузов родился 1967 году, в 1989 году закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, после выпуска занимал должность начальника метеорологической группы в отдельных эскадрильях 16-й воздушной армии.

Полковник запаса Александр Ряусов занимается судебной работой около 30 лет. С 1996 года он состоял в должности судьи в разных военных судах, закончив слушателем в тот же год отделение судебной работы Военного университета МО РФ. Также он был заместителем председателя Московского гарнизонного военного суда, после чего с июля 2013 года стал зампредседателя Московского окружного военного суда. Ему присвоен третий квалификационный класс.