Лавров назвал фантазиями попытки создания штаба многонациональных сил для защиты Украины

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не собирается обсуждать этот вопрос

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Россия не воспринимает всерьез фантазии с идеями на Западе создать некий корпус многонациональных сил для защиты Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщалось, что штаб-квартира "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине будет находиться в Париже под управлением генерала высокого ранга, а спустя год переместится в Лондон. Как отмечается в заявлении, речь идет о "многонациональном оперативном штабе в Париже под управлением Великобритании и Франции", который возглавит "трехзвездный генерал". В его функции войдет контроль за "всеми тактическими и оперативными мероприятиями".